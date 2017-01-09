五角大廈：採用日本技術有利削減國防經費

共同社9日報導，負責美國國防部技術評估工作的中校肖恩･布雷德利（Sean Bradley）近日為美軍裝備採購與日本企業接觸一事發言，稱從美國國外引進技術「將帶來費用大幅削減」。他列舉了美國感興趣的具體領域，其中包含自動控制和訓練設備等，表示「若共享設備，與同盟國等之間的相互運用性將得到提升」。

去年12月上旬，布雷德利為面向日企的說明會而訪日，在東京接受了共同社的採訪。他指出，美國國防部加深與日本產業界的關係對日本人而言是（安保層面的）積極發展。

布雷德利也證實，在說明會後與日企的單獨會談中，與美軍相關人士一道聽取了18家企業的詳細介紹，表示美軍出席人員對此頗感興趣。他強調，只是就技術被引進的可能性做分析，稱會談只是第一步，避免對此明確表態。

有關日本政府力爭根據《防衛裝備轉移三原則》將產品和技術出口海外，布雷德利稱，這將給美國和日本的合作帶來許多新的機會。他還表示，這或許會增加對被美軍裝備採用感興趣的日企。

(旺報)