金翔獎出爐 長榮立榮雙奪魁

我要評比

交通部民航局今天公布民國105年金翔獎，「國內定期航線組」及「國際及兩岸航線組」分別由立榮航空與長榮航空奪魁，民航局將在20日局慶大會公開表揚。

民航局為提升國籍民用航空運輸業的營運與服務品質，每2年舉辦一次民用航空運輸業營運與服務評鑑，擇其最優者頒發「金翔獎」。

民航局今天公布105年度金翔獎，角逐「國內定期航線組」獎項者，有華信、立榮、遠東及德安等4家航空公司，立榮航空拿下第1名。

民航局說，立榮航空在班機準點率及班表執行率等項目表現優異；並在服務品質評分項目展現在地關懷的精神，致力投入各項公益活動，如贊助偏鄉兒童包場觀賞影片、邀請台東學童到台北旅遊參訪、愛心關懷離島及弱勢學童。

立榮航空還推出官網購買嬰兒票、金廈一條龍愛心陪同套券等創新服務，深獲評審委員好評。

競逐「國際及兩岸航線組」獎項者，有中華、長榮、華信、立榮及遠東等5家航空公司，其中長榮航空在班機準點率及班表執行率等評比都為各參賽者之首。

其次，長榮航空在服務品質項目上與國際接軌，在105年榮獲SKYTRAX頒授五星級航空公司殊榮，並首創與日本「京料理中村」等米其林名店合作推出機上餐點。

另長榮航空長期推廣藝文活動，每年固定舉辦長榮航空貴賓之夜，率長榮交響樂團表演，帶給長榮航空會員豐富的藝術饗宴，諸多優良實績獲得評鑑委員好評與肯定。

金翔獎評分項目包括飛安管理、班機準點率、班表執行率、客訴案件之處理、服務品質、班機離到資訊正確性、機場各項活動及政策配合度等項目。1060109

(中央社)