河北治空汙再出重拳 續推電力去產能
中國大陸河北省繼縮減鋼鐵、水泥、煤炭、玻璃產能的「6643」工程後，今年將制定電力行業去產能實施方案，以優化河北能源結構，促進大氣汙染治理工作。
新華社報導，以煤為主的能源結構是河北大氣污染嚴重的重要原因之一。河北省電廠以燃煤為主，並存在燃煤發電機組規模小、單位供電煤耗高、部分電廠布局不合理等問題。
河北將在2017年制定電力行業去產能實施方案，淘汰落後、優化佈局、置換替代。同時，加快外受電通道建設和電網改造，保障電力平衡和供應安全。
為優化能源結構，河北省今年將加快開發非石化能源，支持張家口可再生能源示範區建設，加快承德百萬千瓦風電基地二期、張家口百萬千瓦風電基地三期和奧運太陽能廊道等項目建設。1060109
(中央社)
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