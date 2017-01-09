吳敦義參選 洪秀柱：樂見成熟民主機制

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前副總統吳敦義宣布參選中國國民黨主席，國民黨主席洪秀柱今天表示，樂見國民黨的民主機制日漸成熟，期許進行一場改革國民黨選舉風氣，讓人耳目一新的選舉，強力監督蔡政府。

洪秀柱下午透過新聞稿表示，樂見國民黨的民主機制日漸成熟，透過主席和黨代表選舉打造出新時代更堅強的國民黨團隊，強力監督並對抗蔡政府違憲違法，背離民意，倒行逆施，霸凌人民的乖張施政。

洪秀柱說，期許自己與吳敦義等黨主席參選人進行一場改革國民黨選舉風氣，帶給人民耳目一新的新風格的選舉，國民黨不能停留於緬懷過往，不能自保於當前困頓，更不能侷限於個人得失。

她表示，期盼所有黨主席和黨代表參選人，放大眼光於國民黨的未來，放遠視野於中華民國的千秋萬世，共同建設一個在野有力、執政有望、一心為民的國民黨。1060109

(中央社)