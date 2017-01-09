北韓飛彈動態 南韓密切關注
韓聯社9日報導，南韓國防部發言人文尚均9日在例行記者會上表示，南韓軍方正在密切關注北韓試射KN-08和KN-14洲際彈道飛彈的相關跡象。
文尚均說，預計北韓今年將舉辦多項活動，政府在密切關注北韓在這些活動之際發射洲際飛彈的可能性。文尚均說，南韓政府對北韓威脅將試射洲際飛彈，做出違背聯合國安理會相關決議的言論表示遺憾。
北韓此舉是損害國際社會和平與穩定的行爲。若北韓罔顧南韓警告執意發射洲際飛彈，國際社會將會對其進行更嚴厲的制裁、施加更大壓力。不管北韓發動何種挑釁，南韓都會嚴懲不貸。
南韓聯合參謀本部相關負責人表示，北韓繼續試射長程飛彈表明北韓需進一步升級技術。南韓正在動員韓美聯合監視力量監視北韓軍隊動向。南韓軍方認爲，只要最高領導人做出決定，北韓可隨時發起挑釁。
(旺報)
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