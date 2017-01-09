獅隊春訓首次打羽球 唐肇廷秀校隊身手

潘威倫。（葉姵妤攝）

統一獅每年都在春訓開訓時替球員規劃不同課程，今年在第2天安排「移動步伐及靈敏度訓練」，全隊拉到台南市羽球館打羽球，訓練之餘，不少球員也越打越起勁。

獅隊近年春訓都為球員安排訓練課程，今年是第1次讓球員打羽球，先由專業教練指導基本動作後，讓球員分隊上場比賽，投手「嘟嘟」潘威倫認為，打羽球和投球的動作類似，都需扣手腕，但羽毛球的出手點較高。

之後球員分組進行簡單比賽，只見唐肇廷和薛惟中搭擋一路連勝，一旁的球員都要對手「趕快把他們打掉」，打得激烈又歡樂。被隊友直誇打羽球很厲害的唐肇廷透露，自己國小是羽毛球校隊，但他直說：「很久沒打了，打得很爛。」

(中時電子報)

唐肇廷(前)與搭檔薛惟中(後)。（葉姵妤攝）