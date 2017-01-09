酉雞年挺小農 公館國小辦有機市集贈春聯
長期推動書法運動的屏東市公館國小，由校長李忠屏帶著一群大小書法家，結合小農「有機」概念，將於15日在屏東美術館前，舉辦有機市集，現場推書法、贈春聯，為今年展開不一樣的在地新春序曲。
李忠屏指出，今年舊曆年時序來到丁酉雞年，諧音「酉雞」和農業「有機」正好相互呼應，加上近年來台灣食安風暴頻傳，民眾對於食的安全越來越重視，因此結合每年的學童贈春聯活動，配合縣境內無毒農產業者和農夫，共同推廣有機理念產品。
投入有機蔬菜種植多年的農友黃淑女展望今年是好年，她無奈地說，去年受到極端氣候影響，加上颱風接連重創產區，不少剛投入有機農業的青農不堪虧損，紛紛認賠殺出，回到老本行、當起別人員工。
她不諱言有機農業辛苦的一面，更清楚青農背負著家庭與資金壓力，但黃淑女強調，隨著消費者的意識抬頭，目前有機農產逐漸供不應求，相信一種對土地友善的堅持，可望在「酉雞」年獲得回報。
協辦活動的立委鍾佳濱也展現巧思，在現今智慧型手機普及的社會，刻意將QRcode置入門板聯上，只要透過手機一掃，就會跳出真人拜年影片，傳統搭配科技，為新的一年增添創意。
(中時)
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