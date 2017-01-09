2軍再添美投手教練 中信兄弟美籍教練已3人

我要評比

中信兄弟繼日前先後公布美籍總教頭史耐德與美籍1軍投手教練銳威之後，9日再宣布聘請1位2軍美籍教練霍爾，目前該隊已有3位美籍教練，今年真的要打出美式球風。銳威與霍爾將在中信兄弟1月18日春訓開訓之前，陸續來台報到參與春訓。

銳威現年64歲，擁有12年大聯盟球員資歷，3年大聯盟執教經驗，球員生涯曾在1973年到1985年於大聯盟出賽317場，先發190場，拿下79勝8 救援；執教生涯，1995年至2016年從大都會到水手隊，共有3年大聯盟教練資歷，5年以上投手統籌資歷。大聯盟教練資歷於2014年與2015年擔任水手隊投手教練，2016年擔任水手隊小聯盟投手統籌，掌管所有投手養成。

2軍投手教練霍爾現年42歲，2004年至2008年及2013年在獨立聯盟擔任投手教練，2009年在華盛頓國民隊新人聯盟，指導聯盟擔任投手教練，2011年至今在私人的訓練中心擔任投手統籌，曾擔任捷克、瑞典、紐西蘭國家隊投手教練。

中信兄弟球團期盼2人貫徹美式球風，運用其經驗及溝通技巧，強化球隊投手戰力。

(中時電子報)