浩鼎案翁啟惠遭訴 檢：敗壞官箴

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浩鼎案今天偵結，前中研院長翁啟惠遭起訴。檢方指出，翁當時是國家最高學術機關中研院的院長，卻不思國家、人民所託，所為敗壞國家官箴，因此建請法官量處適當之刑。

士林地檢署今天偵結，認定浩鼎董事長張念慈等5人涉犯內線交易罪，前中研院長翁啟惠及張念慈另涉期約收受賄賂及行賄罪嫌，一併起訴。

檢方查出，翁啟惠涉嫌收受張念慈給的浩鼎300萬股股票，因此認定翁涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款的期約、收受賄賂罪嫌，張念慈則觸犯貪污治罪條例的行賄罪。

檢方批評，翁啟惠當時身為國家最高學術機關中研院的院長，不思國家與人民所託付，竟為一己私利而背於公務員的廉潔義務，於職務期間收受賄賂，所為敗壞國家官箴並損及人民對公務員職務公正性的信賴，為了維護法治，建請法官量處適當之刑，以儆效尤。

台灣浩鼎生技公司新藥解盲效果不如預期、股價下跌，遭人檢舉疑涉內線交易。

士林地檢署去年3月分案，交由重經專組檢察官偵辦，案由為違反證券交易法、貪污治罪條例等罪，4月間搜索翁啟惠等人住處，查扣中研院癌症專利技術轉移的資料、相關資金流向等，同步約談翁等人到案。1060109

(中央社)