樂來越愛你7獎全中 打破金球獎紀錄

第74屆金球獎今天頒獎，音樂愛情電影「樂來越愛你」入圍音樂及喜劇類最佳影片、導演、男女主角等7獎全中，打破金球獎得獎紀錄，成為史上最大贏家。

「樂來越愛你（La La Land）」奪下第74屆金球獎音樂及喜劇類最佳影片、導演、男主角、女主角、劇本、原創配樂、原創歌曲，入圍7獎全都風光抱獎。

首奪金球影帝的雷恩葛斯林（Ryan Gosling），上台領獎先是開玩笑自嘲又被誤認為萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds），還說要把金球獎盃切3份，分給獎項還未揭曉的導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）和女主角艾瑪史東（Emma Stone）。

最後雷恩葛斯林向另一半伊娃曼德絲（Eva Mendes）感性致謝表示，「當我在開心拍戲的時候，要感謝伊娃在家照顧孩子、懷第2胎，還要面對哥哥癌症病逝，感謝我的家人，我想把這個獎獻給她的哥哥」。

艾瑪史東封后在台上激動哽咽，感謝陪她闖蕩好萊塢的家人，更把獎項獻給所有追夢人，她說，這是獻給所有追夢人的電影，也是關於希望和創意的電影，「那些遭受拒絕的創作者、試鏡碰壁的演員，或是任何差點要放棄卻堅持下去的夢想家們，這個獎獻給你們」。

「樂來越愛你」是達米恩查澤雷第3部劇情長片，他表示，拍這部電影一點也不容易，「我想感謝片場所有的人」。1060109

(中央社)