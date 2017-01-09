5歲女摸林熙蕾肚 驚喊：媽媽有baby了！
女神林熙蕾2011年嫁給美國服飾商楊晨（Chris），婚後淡出演藝圈，專心照顧5歲心心和2歲蜜蜜兩個女兒，而隨著好姊妹林心如日前生下女嬰後，女兒心心摸著林熙蕾的肚子興奮喊：「媽媽有baby了！」難道林熙蕾也接力宣布肚皮有喜？
林熙蕾今（9日）早在微博透露，她頂著吃飽喝足的肚子替心心吹頭髮，不過女兒卻摸著林熙蕾的肚子興奮尖叫「媽媽有baby了！」還抱著她的肚子一直親，林熙蕾趕緊澄清：「sorry媽媽不生了，帶妳們倆位就已經讓我夠忙了」。
儘管林熙蕾宣布「封肚」，不過她在產前產後都擁有好身材，是許多孕婦的討教對象，林熙蕾也大方分享育娃撇步，她擔心林心如生完累壞，叮嚀林心如在月子中心要多休息，雙姝好感情不言而喻。
(中時電子報)
關鍵字：林熙蕾
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