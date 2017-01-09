陸耗費5年 研發自製圓珠筆頭

中國大陸期盼從世界工廠晉身「製造強國」，但先前連一枝小小的圓珠筆都無法完全自製，筆頭部份需仰賴進口。為回答國務院總理李克強對「筆尖」的質問，大陸花了5年時間自製圓珠筆頭。

李克強去年初曾表示，中國大陸企業不僅產能過剩，而且生產能力有限，甚至連圓珠筆的圓珠都不能生產。外界解讀，這番「圓珠筆之問」更是對中國大陸製造業的發問。

人民日報今天報導，為了給數百億支圓珠筆裝上「中國筆頭」，大陸在2011年就開啟了這一重點計畫，並在2016年9月取得成功，一些筆頭企業已經開始使用中國筆頭，在未來2年有望完全替代進口。

在貝發筆業的測試實驗室，用太鋼原料生產出來的筆芯正在進行極限測試，在同一個角度下，每支筆芯都要連續不斷地書寫800公尺不斷線，這已經是對這一產品的第6輪測試。

太鋼集團技術中心高級工程師王輝綿表示，筆頭產品的生產工藝是國外企業的核心機密，必須自主開發一套前所未有的煉鋼工藝。沒有任何參考，只能不斷地積累數據、調整參數、設計工藝方法。

經過5年無數失敗，2016年9月取得成功。大規模煉鋼十多次後，第一批切削性好的鋼材終於出爐了。這批直徑2.3公厘的不銹鋼鋼絲，終於可以貼上「中國製造」的標誌。1060109

(中央社)