印尼駐澳領事館遭闖 升起巴獨旗幟

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印尼駐澳洲墨爾本總領事館日前遭不明人士闖入，並升起象徵巴布亞獨立運動的晨星旗。印尼政府要求澳洲政府逮捕肇事者並依法嚴懲。

印尼外交部表示，1名身分不明的男子於6日穿過與印尼駐墨爾本總領事館相鄰的公寓庭院，爬上高達2.5公尺的印尼總領事館圍牆，進入印尼總領事館的院區。

這名男子隨後在印尼總領事館升起象徵巴布亞獨立運動的晨星旗。

印尼外交部發言人阿爾曼那沙（Armanatha Nasir）表示，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）已與澳洲外交部長畢曉普（Julie Bishop）溝通過，強調澳洲有義務根據維也納公約，保護所有印尼使領館。

勒特諾指出，闖入印尼駐墨爾本總領事館是犯罪行為，不可容忍。

印尼政府已經向澳洲政府提出抗議，要求澳洲政府逮捕肇事者並按照適用法律從嚴處罰。

阿爾曼那沙指出，畢曉普對這一事件表示關切，並承諾逮捕肇事者，提高印尼使領館的安全性。

印尼巴布亞省（Papua）因分離主義及武裝分子活躍，經常與印尼軍警發生衝突。分離主義團體「解放巴布亞運動」成立於1965年，自認為與印尼沒有歷史與文化上的連結，印尼的統治是軍事占領，他們的目標是尋求脫離印尼統治獨立。1060109

(中央社)