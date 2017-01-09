印尼駐澳領事館遭闖 升起巴獨旗幟
印尼駐澳洲墨爾本總領事館日前遭不明人士闖入，並升起象徵巴布亞獨立運動的晨星旗。印尼政府要求澳洲政府逮捕肇事者並依法嚴懲。
印尼外交部表示，1名身分不明的男子於6日穿過與印尼駐墨爾本總領事館相鄰的公寓庭院，爬上高達2.5公尺的印尼總領事館圍牆，進入印尼總領事館的院區。
這名男子隨後在印尼總領事館升起象徵巴布亞獨立運動的晨星旗。
印尼外交部發言人阿爾曼那沙（Armanatha Nasir）表示，印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）已與澳洲外交部長畢曉普（Julie Bishop）溝通過，強調澳洲有義務根據維也納公約，保護所有印尼使領館。
勒特諾指出，闖入印尼駐墨爾本總領事館是犯罪行為，不可容忍。
印尼政府已經向澳洲政府提出抗議，要求澳洲政府逮捕肇事者並按照適用法律從嚴處罰。
阿爾曼那沙指出，畢曉普對這一事件表示關切，並承諾逮捕肇事者，提高印尼使領館的安全性。
印尼巴布亞省（Papua）因分離主義及武裝分子活躍，經常與印尼軍警發生衝突。分離主義團體「解放巴布亞運動」成立於1965年，自認為與印尼沒有歷史與文化上的連結，印尼的統治是軍事占領，他們的目標是尋求脫離印尼統治獨立。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。