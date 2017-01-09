AKB成人禮 馬嘉伶穿大紅和服登場

日本民眾今天過「成人節」國定假日，20歲的人接受成人禮，女子偶像團體AKB48及姊妹團今天在東京的神田明神神社舉行成人禮，來自台灣的馬嘉伶穿大紅和服登場，相當亮麗。

AKB48及姊妹團SKE48、NMB48、HKT48等團體滿20歲的成員共32人，今天在東京秋葉原的神田明神舉行成人禮，1次有32人辦成人禮，是至今最多的紀錄。SKE 48的松井珠理奈、HKT48的兒玉遙、AKB48的茂木忍、AKB48的馬嘉伶、NMB48的須藤凜凜花等許多成員穿著和服現身，個個如花似玉。

被媒體問到今年的抱負時，松井珠理奈表示，很高興能平安地迎接成人禮，這算是1個轉折點，希望明年、後年也是備受關注。

上個月21日在日本度過20歲生日的馬嘉伶表示，她從台灣到日本已快1年了，很感謝大家給她機會，新的一年，她希望自己也能持續努力，讓大家更知道台灣女孩的魅力，新的一年也請大家多多關照。

馬嘉伶說，這是她第1次穿和服，很早以前就很想穿，平常她不太會穿紅色衣服，但今天她選擇紅色的和服，想給人更加鮮明的印象以及有活力的感覺。

馬嘉伶後來對中央社記者表示，這1年來，最讓她印象深刻、感動的事，就是能收到粉絲們的支持。大家不求回報、默默地為她付出很多，這是讓她覺得當偶像最開心、最感動的事。她說：「我真的覺得家鄉的支持是非常的溫暖。我今後會更加努力，希望能在更高的舞台上面。今後也請大家多多支持。」

被記者問到，今年這32名接受成人禮的世代應該稱為什麼世代時，兒玉答說：「花開世代！」，她再補充說，希望今年是花朵盛開的世代。松井補充說：「因為今年引領各團的成員很多」。言下之意，是百花爭鳴的世代。

被問到有什麼雄心大志時？松井遲疑了一下答說：「今年如果也有總選舉的話，希望瞄準第1名。」松井說，指原莉乃（HKT48台柱）、渡邊麻友（AKB48）各自首度當台柱（站中心位置）時，是20歲那年，希望自己也能那樣。

今天32名成員當中，31人穿著華麗的振袖和服現身，只有NMB48的木下百花穿著米色的成套國鐵制服，腳上登著15公分高的厚底靴。再加上她一頭短金髮，看起來很中性，造型很奇特。

在談到自己的抱負時，木下說：「十幾歲時的目標是賺很多錢，現在是新成人，對自己而言，如何用最輕鬆的方法賺錢，值得好好研究一番。希望有大人的餘裕，讓財源滾滾而來。」

木下後來被媒體問到服裝造型時表示，身上的服裝是1年前買的，內側還寫著「國鐵，昭和41年的字眼」。語畢，全場揚起一片笑聲。

通常AKB48及姊妹團在神社大殿接受成人禮之後，會在神田明神神社廣場前拍合照，但上午因下雨，臨時取消在廣場前合照，使得在廣場從深夜就苦苦等候的粉絲有點失望。有馬嘉伶的粉絲在臉書上寫：「嘉伶，你快點來，我們快被冷死了。港仔一直在發抖」。不過，粉絲看到偶像搭車而來以及離去時，都興奮地喊：「恭喜！」1060109

(中央社)