外勞不敢說 斷指浸機油逾1小時接回
1名印尼籍外勞在工作時，左手中指不慎被機器切斷，因怕被遣返獨自默默就醫，還不敢找回斷指。經收治醫護人員苦勸1個多小時，才找回浸泡在機油中的斷指，所幸成功接回。
佳里奇美醫院整形外科主治醫師林祐丞表示，這名23歲的印尼籍男子進入急診室時，因不會說中文，只向醫護人員展示少了一截的手指，希望醫師把傷口包紮起來。
林祐丞表示，熱心的醫護人員到樓上病房找來和病人相同國籍的看護當翻譯；才得知病人剛剛被操作中的機台切斷手指，但不敢讓任何人知道，更不敢去尋回斷肢。只是簡單請了假，默默獨自一人搭乘計程車前來處理傷口。剛來台灣賺錢的這名年輕病人，深怕受傷失能後被遣返回國，失去收入。
他說，經急診醫護百般苦勸，1個多小時後，病人才卸下心防，電話委託同事在機器的底層，找回浸泡在機油裡1個多小時的斷指。最後交給整形重建外科醫師，藉由顯微手術成功接回，並恢復原來功能。
林祐丞表示，台灣醫療雖然方便，但斷指浸泡在機油中這麼長的時間後才進行接合並不常見。沒有人知道長時間的機油浸泡，對斷肢會造成什麼不可逆的傷害；顯微手術中除了適當的清創，也藉由建立多套血循的方式增加存活機會。
他說，許多外籍勞工遠渡重洋來台灣工作，卻帶著缺損的肢體離開。這些工廠裡的外籍勞工，因為語言不通而容易被忽略；但年輕的生命是珍貴的，這名年輕病人能重拾原來的手指，不是外科醫師的功勞，而是幸運遇到台灣急診室裡最美麗的人情味。1060109
(中央社)
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