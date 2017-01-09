腹瀉群聚8天13起 近700人中鏢

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冬季是諾羅病毒、輪狀病毒流行期，疾管署9日表示，今年截至8日，已通報13起腹瀉群聚案件，有症狀人數達679人。通報案件以校園為主。中央社記者陳偉婷攝 106年1月9日

冬季是諾羅病毒、輪狀病毒流行期，疾管署今天表示，今年截至8日，已通報13起腹瀉群聚案件，有症狀人數達679人。通報案件以校園為主。

衛生福利部疾病管制署下午進行疫情週報，疫情中心主任劉定萍表示，今年截至1月8日，共通報13起腹瀉群聚案件，有症狀人數達679人，其中2起檢驗陽性，都跟諾羅病毒相關，另11起檢驗中。

根據疾管署統計，近4週（2016年第50週至2017年第1週）諾羅病毒相關腹瀉群聚事件發生場所以校園為主，約佔76%；其次為餐飲旅宿業約佔12%，其餘分別發生在公司、人口密集機構、家庭或補習班等機構場所。

劉定萍表示，近4週急診急性腹瀉監測資料顯示，就診病例百分比分別為3.86、4.07、4.32及5.14，呈上升趨勢。

她也表示，現在進入病毒性腸胃炎好發季節，疫情恐會逐漸上升。

此外，全球急性腸胃炎疫情呈上升趨勢，日本、韓國近期疫情主要與諾羅病毒有關。中國大陸2016年1至11月累計82起其他感染性腹瀉群聚疫情，以諾羅病毒感染佔74%最多，疫情主要集中於廣東省、重慶市、江蘇省、山東省、湖南省及浙江省；其中廣東省12月起諾羅病毒群聚疫情明顯上升，並發布諾羅病毒預警訊息。

英國近期諾羅病毒感染也有增加，自2016年7月迄今累計約2600例，較近5年同期增加8%。1060109

(中央社)