Volvo也要在美製造 一半出口

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富豪汽車（Volvo）今天表示，未來美國新廠所製造的汽車，一半用來出口。

法新社報導，隸屬中國大陸汽車集團的富豪，執行長塞繆爾森（Hakan Samuelsson）指出，旗下位於北美的第1座工廠將於2018年開始生產下世代S60中型房車。

在美國汽車製造中心底特律舉辦的國際汽車大展開幕典禮前夕，繆爾森對記者發表談話，強調這座新廠的國際遠景。

他說：「這不是1間目標是為當地製造的廠，」「當然要供應美國市場，但約有一半的產能，將用來出口。」

繆爾森指出，這座廠的規模早在2014年就已決定，遠在美國總統當選人川普（Donald Trump）將汽車製造與工作機會從墨西哥拉回美國列為重要政治議題前。

他指出，建造這個廠相當合理，未來每年在美將可生產10萬輛車。

他說：「你坐下來算一算自己的財務支出、人時費用、運輸成本，當然，我們看了墨西哥，我們也看了美國南部某些地方，到頭來，財務上差異不大。」（譯者：中央社許湘欣）1060109

(中央社)