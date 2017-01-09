用愛行腳 立委趙正宇600福袋送愛心

趙正宇與愛心人士募集到600個福袋分送。（葉臻翻攝）

立法委員趙正宇今年與善心人士合力，募得600份愛心福袋，今天下午由里長協助，分送給八德、中壢地區共60個里內的弱勢家庭、獨居長輩及桃園榮民服務處，除了一般的白米、麵條、醬油外，更加入洗碗精、中藥料理包、糖果餅乾及春聯等好物，大溪、復興等地區則規劃第2階段活動發放。

趙正宇表示，一直以來秉持用愛行腳、幸福桃園的理念，努力回饋民眾對他的期許與愛戴，未來有機會，也會也要感謝各界善心人士的共襄盛舉，共同為點亮社會角落溫暖盡份心力。

(中時)