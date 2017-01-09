南市議會拜會姐妹會日本石川縣議會 行銷大台南

台南市議會議長賴美惠（前排左六）率團拜會姐妹會石川縣議會，受到熱烈的歡迎。（台南市議會提供）

台南市議會赴日交流，繼與金澤市議會簽訂友好交流協定後，今天拜會姐妹會石川縣議會。由於雙方從2006年台南縣議會時，即創下台日縣市議會先例率先簽署友好交流協定，如今兩地人民互訪頻繁，議長賴美惠認為是簽協定奏效，今後將持續推動交流，積極行銷大台南。

賴美惠一行，受到石川縣議會議長宮下正博、副議長谷內律夫及10多名議員熱烈歡迎。賴美惠說，台南縣市合併後，雙方於2011年再次簽訂友好交流協定，延續姐妹會情誼，至今已有11年，感謝大家百忙中撥冗盛情接待。賴也當面邀請宮下議長等人於芒果季造訪台南，享受芒果美味與府城的慢活步調。

宮下正博表示，非常高興台南市議會來訪，之前石川縣議會前往台南，受到台南市議會賴議長等人熱情款待，這份盛情讓他們銘感五內，也希望透過互訪交流，讓雙方人民認識體驗彼此的好山好水，提升石川與台南的友誼，並持續擴大交流層面。

南市議會說，台南與日本石川縣的緣分早期源於八田與一技師，每年5月8日至少有300多人從石川縣來到台南參加八田與一相關追思紀念活動。雙方簽署友好交流協定後，更積極推動教育、經貿、觀光旅遊、文化等多方交流，成績有目共睹。

南市議會指出，目前不僅新營高中與日本小松高中結為姐妹校每年互訪，石川縣每年約有1000多名孩子到台南進行教育旅行；同時，許多石川縣業者每年也都到台南從事貿易買賣，雙方在九谷燒、演歌等傳統文化藝術切磋展演十分頻繁。

此外，雙方的友好關係更直接反應在航班需求上，小松機場與桃園機場直航往返班機，從最早每周2班增加到目前一周7班天天往返，還經常班班客滿，一位難求。據統計，目前日本來台南觀光的人次，從合併前一年7萬多成長5倍，至今一年已超過30多萬人次，這些都是雙方透過不斷交流及簽署友好協定的成果。

(中時)