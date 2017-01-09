CES展50週年 呈現新趨勢新潮流

我要評比

美國消費性電子展（CES）邁入50週年，展期5日至8日的第50屆，約有4000家來自全球的廠商，展現他們運用自動駕駛、物聯網、人工智慧、虛擬實境等技術的新品。

不少汽車大廠如克萊斯勒、BMW、福特、Toyota、Nissan和現代，在今年CES中發表結合自動駕駛技術的概念車種。

其中克萊斯勒研發的Portal，外觀簡潔內裝明亮富現代感，最吸睛的就是臉面識別功能，進入駕駛座Portal辨認車主無誤，就會在儀表板顯示歡迎的訊息。

而如何確保自動駕駛更安全無虞，包括後視鏡在內Portal全車身有8個監視路況鏡頭，再加上超音波感應的配備，行車安全又舒適。

至於在物聯網方面，家電朝「物聯網」方向發展已是不可逆的趨勢，日後使用網路與App操控家電的運用只會日漸普及。

南韓電子大廠LG今年就推出與 Amazon Alexa 合作的冰箱，消費者隨時可透過冰箱內建的攝影機發現欠缺的食材，直接下請AMAZON 網購補貨的指令，非常方便。

三星去年就推出有物聯網概念的冰箱，今年再推升級版的Family Hub 2.0，可提供食物運送、烹飪、安全定位與居家保全服務、家庭娛樂等更多元化的選擇。

此外，今年有超過70家參展廠商呈現虛擬實境（VR）技術產品，比去年增加48%，包括台灣的HTC Vive，還有Google Daydream與南韓三星Gear VR等，競爭激烈。

不過台灣華碩在今年推出的新款手機Zenfone AR，號稱與Google Tango團隊合作，可運用擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）技術，備受市場期待，預計今年第2季這款手機即可問世。

當然高畫質電視各大廠的競爭近乎白熱化，有機發光二極體（OLED）加上HDR與4K解析度，已是CES大展中的顯學。

今年LG推出的Signature OLED TV W系列，以及三星主打的QLED系列產品，都是強調畫質更豐富且搭配杜比全景聲系統，而且越來越薄，薄如牆紙更像是掛在家裡的一扇窗，包括小米推出的小米電視4也訴求薄如紙張。

而在人工智慧方面，LG與三星也都推出可協助處理家務並提供播放音樂等娛樂的家用機器人Hub Robot，還有可在機場帶路與協助檢查登記證等證件的Airport Robot，都是令人眼睛一亮的科技新品。1060109

(中央社)