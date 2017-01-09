JYJ金俊秀 客串新劇演大明星
南韓偶像男團JYJ成員金俊秀，將客串演出tvN電視劇「內向的老闆」，這是繼2011年客串SBS電視劇「女人的香氣」後，金俊秀時隔6年再次挑戰演技，頗令粉絲期待。
金俊秀在「內向的老闆」劇中飾演一位超級巨星，已於上週完成了戲份拍攝。
「內向的老闆」劇情，主要是講述由延宇振飾演的性格內向的CEO「殷煥基」，和由朴慧秀飾演的新職員「蔡魯雲」之間發生的浪漫故事。
由「不要戀愛要結婚」和「又是吳海英」的導演宋賢旭執導的新劇「內向的老闆」，由於導演希望具有神秘感的真實明星參演，金俊秀欣然接受了劇組提議，將以客串「金俊秀」的角色參與第1集的演出。
南韓「亞洲經濟」指出，「內向的老闆」將於本月16日在南韓首播。1060109
(中央社)
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