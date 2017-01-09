斷指浸機油1小時 佳里奇美醫院替外籍男成功接回

佳里奇美醫院整形外科醫師林祐丞經過多次清創與重建，為23歲印尼籍勞工接回浸泡在機油內的斷指。（萬于甄翻攝）

23歲印尼籍男子因工作時，不慎遭機台切斷左手中指，經佳里奇美外科醫師林祐丞接回後，逐漸恢復原本的功能。（萬于甄翻攝）

佳里奇美醫院整形外科醫師林祐丞表示，工廠裡的外籍勞工，因為語言不通，受傷時而容易被忽略，但年輕的生命是珍貴的，需要大家給予關注。（萬于甄攝）

一名23歲印尼籍男子日前因工作時不慎遭機台切斷左手中指第一指節，怕受傷會被遣返回國而一個人默默就醫，在佳里奇美醫護人員苦勸下，男子委託同事找回浸泡在機油內1個多小時的斷指，並讓整形重建外科醫師林祐丞，藉由顯微手術成功接回，並恢復原來功能。

上個月一名23歲印尼籍男子，緊握著不斷流出鮮血的右手，急忙跑進佳里奇美醫院急診室，用中英夾雜並露出受傷的中指，希望醫護人員幫忙他包紮傷口，但醫護人員越想越不對勁，找來同國籍的看護幫忙翻譯。

一問之下，才發現男子是在工廠上班操作機器時，不慎被機台切斷左手中指的第一指節，因剛來台灣半年，深怕受傷會被遣返回國，因此簡單請了假自行就醫。醫護人員經過1個多小時的溝通，男子才願意讓人找回浸泡在機油內的斷指，由佳奇外科醫師林祐丞成功接回。

林祐丞表示，台灣醫療雖然方便，但斷指長時間浸泡在機油中才進行接合的案例不多，且長時間的機油浸泡，是否會對斷肢造成什麼不可逆的傷害，沒有人知道，因此，顯微手術中除了適當的清創，也藉由建立多套血循方式，增加手術成功機會。

佳里奇美指出，外籍勞工在台灣常因語言不通及健保問題，有時受傷卻不願就醫，根據勞動部統計，台灣目前外籍勞工人數超過61萬人，該案外籍勞工則因來台已半年，有取得健保身分，但外籍勞工仍是工安意外的高危險群，希望雇主及社會大眾多多關注。

(中時)