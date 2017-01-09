斷指浸機油1小時 佳里奇美醫院替外籍男成功接回
一名23歲印尼籍男子日前因工作時不慎遭機台切斷左手中指第一指節，怕受傷會被遣返回國而一個人默默就醫，在佳里奇美醫護人員苦勸下，男子委託同事找回浸泡在機油內1個多小時的斷指，並讓整形重建外科醫師林祐丞，藉由顯微手術成功接回，並恢復原來功能。
上個月一名23歲印尼籍男子，緊握著不斷流出鮮血的右手，急忙跑進佳里奇美醫院急診室，用中英夾雜並露出受傷的中指，希望醫護人員幫忙他包紮傷口，但醫護人員越想越不對勁，找來同國籍的看護幫忙翻譯。
一問之下，才發現男子是在工廠上班操作機器時，不慎被機台切斷左手中指的第一指節，因剛來台灣半年，深怕受傷會被遣返回國，因此簡單請了假自行就醫。醫護人員經過1個多小時的溝通，男子才願意讓人找回浸泡在機油內的斷指，由佳奇外科醫師林祐丞成功接回。
林祐丞表示，台灣醫療雖然方便，但斷指長時間浸泡在機油中才進行接合的案例不多，且長時間的機油浸泡，是否會對斷肢造成什麼不可逆的傷害，沒有人知道，因此，顯微手術中除了適當的清創，也藉由建立多套血循方式，增加手術成功機會。
佳里奇美指出，外籍勞工在台灣常因語言不通及健保問題，有時受傷卻不願就醫，根據勞動部統計，台灣目前外籍勞工人數超過61萬人，該案外籍勞工則因來台已半年，有取得健保身分，但外籍勞工仍是工安意外的高危險群，希望雇主及社會大眾多多關注。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。