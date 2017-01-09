李進良扶正小模？命理師斷小禎40歲婚姻現曙光
藝人小禎2007年與李進良結婚，育有一女Emma，夫妻兩人目前處於分居，但沒簽字離婚的狀態，日前小模田欣被拍到頻繁出入李進良開設的醫美診所，且和男方的父母相處融洽，引來外界猜測是否將被扶正，若真如此，小禎與李進良的近十年婚姻恐破局，對此，命理老師江嘉葉則直言，小禎40歲過後，婚姻會出現曙光。
命理師江嘉葉透露，小禎的左耳缺陷不平整，代表本身財運弱，鼻孔氣場不穩，致她事業起伏不定，然好在她的前頸椎有力，「坐擁靠山，得天獨厚，可依賴父母得到相助」，且小禎的雙頰豐厚，財庫飽滿，但事業財運物難兩全，若要大紅大紫恐有限度。
另外，小禎的脣形和下巴氣場黯淡，子女緣偏弱、婚姻宮不漂亮，可多從事公益活動改變下輩子運勢，或多行善也能改變命運之，最後，命理師建議小禎未來切記口舌之爭，驕縱個性應改變，才能求得家庭幸福美滿，並斷言40歲後，有望出現改造婚姻完整的曙光。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。