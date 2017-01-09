李進良扶正小模？命理師斷小禎40歲婚姻現曙光

命理師斷言小禎40歲後，有望出現改造婚姻完整的曙光。（圖／中時資料照）

藝人小禎2007年與李進良結婚，育有一女Emma，夫妻兩人目前處於分居，但沒簽字離婚的狀態，日前小模田欣被拍到頻繁出入李進良開設的醫美診所，且和男方的父母相處融洽，引來外界猜測是否將被扶正，若真如此，小禎與李進良的近十年婚姻恐破局，對此，命理老師江嘉葉則直言，小禎40歲過後，婚姻會出現曙光。

命理師江嘉葉透露，小禎的左耳缺陷不平整，代表本身財運弱，鼻孔氣場不穩，致她事業起伏不定，然好在她的前頸椎有力，「坐擁靠山，得天獨厚，可依賴父母得到相助」，且小禎的雙頰豐厚，財庫飽滿，但事業財運物難兩全，若要大紅大紫恐有限度。

另外，小禎的脣形和下巴氣場黯淡，子女緣偏弱、婚姻宮不漂亮，可多從事公益活動改變下輩子運勢，或多行善也能改變命運之，最後，命理師建議小禎未來切記口舌之爭，驕縱個性應改變，才能求得家庭幸福美滿，並斷言40歲後，有望出現改造婚姻完整的曙光。

(中時電子報)