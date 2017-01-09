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豐臀金珠寶搶案：法警逮16人

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豐臀金珠寶搶案:法警逮16人
金‧卡黛珊。(美聯社)

法國警方逮捕了16名涉及美國實境秀女星金‧卡黛珊(Kim Kardashian-West)珠寶搶案的人士，法國警方檢查卡黛珊一些珠寶時，發現搶匪留下了DNA線索。BBC報導，這些人士是法警今早突襲巴黎某區時逮捕的。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，卡黛珊去年10月3日住在巴黎一間隱密豪華旅館時，半夜3點遭到至少兩名假扮成警察的人士入侵房間。搶匪奪走了總價高達1,120萬美元的珠寶，卡黛珊當時是為了參加時尚周而拜訪巴黎的。

卡黛珊受到相當大的驚嚇，事件後一度從社群媒體上銷聲匿跡，她最近在節目上回憶當時情況時一度淚崩，表示搶匪一度想從背後開槍射殺她。卡黛珊最後被搶匪綑綁雙手，鎖在浴室內。

在搶案後，法國警方從被偷走的珠寶上發現DNA證據，因此幫助警方逮捕這些嫌犯。

之前傳出搶匪徒步或是騎腳踏車離開案發現場的，當年10月時也曾傳出搶匪共有5人，全都戴滑雪面罩和有警察標誌的衣服。根據八卦媒體TMZ，當時搶匪總共搶走13件物品，但是意外遺落其中一件 ─ 一個鑲在白金上的鑽石十字架，搶案隔天後一名路人在附近的人行道上撿到這個珠寶。

(中時電子報)

文章來源：BREAKING NEWS: French police arrest 16 people over Kim Kardashian robbery in Paris after DNA traces are found on stolen jewellery

文章來源：KIM KARDASHIAN ROBBERY DIAMOND CROSS FOUND ... Small Change Next to Ring

文章來源：Kim Kardashian West: Several held over Paris robbery

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關鍵字：警方巴黎逮捕卡黛珊豐臀金搶案珠寶
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