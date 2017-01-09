豐臀金珠寶搶案：法警逮16人

金‧卡黛珊。(美聯社)

法國警方逮捕了16名涉及美國實境秀女星金‧卡黛珊(Kim Kardashian-West)珠寶搶案的人士，法國警方檢查卡黛珊一些珠寶時，發現搶匪留下了DNA線索。BBC報導，這些人士是法警今早突襲巴黎某區時逮捕的。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，卡黛珊去年10月3日住在巴黎一間隱密豪華旅館時，半夜3點遭到至少兩名假扮成警察的人士入侵房間。搶匪奪走了總價高達1,120萬美元的珠寶，卡黛珊當時是為了參加時尚周而拜訪巴黎的。

卡黛珊受到相當大的驚嚇，事件後一度從社群媒體上銷聲匿跡，她最近在節目上回憶當時情況時一度淚崩，表示搶匪一度想從背後開槍射殺她。卡黛珊最後被搶匪綑綁雙手，鎖在浴室內。

在搶案後，法國警方從被偷走的珠寶上發現DNA證據，因此幫助警方逮捕這些嫌犯。

之前傳出搶匪徒步或是騎腳踏車離開案發現場的，當年10月時也曾傳出搶匪共有5人，全都戴滑雪面罩和有警察標誌的衣服。根據八卦媒體TMZ，當時搶匪總共搶走13件物品，但是意外遺落其中一件 ─ 一個鑲在白金上的鑽石十字架，搶案隔天後一名路人在附近的人行道上撿到這個珠寶。

(中時電子報)