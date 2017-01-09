樂活襪之鄉博物館今開幕 替社頭增觀光亮點

彰化社頭「樂活襪之鄉博物館」今天落成開幕，賀客盈門。(鐘武達攝)

「樂活襪之鄉博物館」的織襪之窗，有創意。(鐘武達攝)

樂活觀光襪廠是彰化縣第1家成功轉型的襪子工廠。(鐘武達攝)

彰化縣社頭鄉樂活觀光襪工廠不畏景氣寒流，加碼投資2億元在社頭織襪產業專區新建「樂活襪之鄉博物館」，縣長魏明谷上午出席主持落成開幕典禮，期許襪之鄉為在地增添觀光亮點，把台灣的織襪行銷到國際。

社頭鄉樂活觀光襪廠，是於10年前傳統產業走向沒落之際，董事長劉信佑毅然決定轉型成立的彰化縣第1家織襪觀光工廠，從最初不被看好到拚出生機，一路走來相當艱辛。

最近，傳統產業景氣又陷低潮，劉信佑始終抱持對台灣的觀光產業的信心，同時為了回饋社頭鄉並深耕在地，經與總經理兒子劉晏良商議後，決定加碼投資在織襪產業專區成立「樂活襪之鄉博物館」，要為社頭觀光再添新風貌。

「樂活襪之鄉博物館」開幕，除了縣長魏明谷，立委陳素月、洪宗熠以及全國織襪產業界人士也都出席共襄盛舉。

魏明谷表示，社頭鄉織襪產業聞名國際，樂活觀光襪新建織織博物館命名「襪之鄉」，意義別具，他期待樂活觀光襪廠能夠成為領頭羊，吸引更多廠商到織織產業專區投資，增加就業，更與結合在地的清水之森、幸福東南角等觀光景點，為遊客創造更多休閒套裝行程及旅遊場域，發展在地經濟。

(中時)