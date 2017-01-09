警車撞公車再遭賓士追撞 1警1女駕駛受輕傷

中市顏姓所長駕駛巡邏車撞上統聯大客車，所幸人員無大礙。（陳淑芬翻攝）

中市顏姓所長駕駛巡邏車撞上統聯大客車，警車頭毀損。（陳淑芬翻攝）

中市警方巡邏車撞上統聯大客車，警車後的自小客車頭煞車不及再追撞警車。（陳淑芬翻攝）

(17:45更新內文) 台中市警察局第三分局顏姓派出所所長9日下午近2時許駕駛巡邏車，行經自由路段台中女中前，不慎撞上對向的統聯大客車，警車後方的李姓女駕駛因煞車不及，再追撞警車。顏姓所長及女駕駛2人都受輕傷，所幸，並無大礙。

台中市第一分局交通隊今天下午近2時接獲通報，自由路段發生公車、巡邏車與自小客車連撞車禍。警方前往了解，顏姓所長駕駛巡邏車前往分局途中，行經自由路段的台中女中前，不慎失控撞上對向的統聯公車，警車後方駕駛賓士車的李姓女子再撞警車。

警方對3名相關駕駛進行呼氣酒精濃度測試，均無飲酒反應，初步調查研判肇事原因是大客車未依規定靠路邊讓乘客上下車，而顏姓所長疑因受眩光影響，不慎擦撞大客車，警車後方的李姓駕駛因撞煞車不及，再追撞警車。

顏姓所長開車撞擊大客車後，又遭後車追撞，導致右手及臉部受挫傷；李姓女駕駛也受輕傷，兩人都無大礙，所幸，公車駕駛和乘客也均無恙。至於肇事原因，警方正蒐集相關跡證，將進一步釐清案情。

(中時)