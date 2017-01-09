警車撞公車再遭賓士追撞 1警1女駕駛受輕傷
(17:45更新內文) 台中市警察局第三分局顏姓派出所所長9日下午近2時許駕駛巡邏車，行經自由路段台中女中前，不慎撞上對向的統聯大客車，警車後方的李姓女駕駛因煞車不及，再追撞警車。顏姓所長及女駕駛2人都受輕傷，所幸，並無大礙。
台中市第一分局交通隊今天下午近2時接獲通報，自由路段發生公車、巡邏車與自小客車連撞車禍。警方前往了解，顏姓所長駕駛巡邏車前往分局途中，行經自由路段的台中女中前，不慎失控撞上對向的統聯公車，警車後方駕駛賓士車的李姓女子再撞警車。
警方對3名相關駕駛進行呼氣酒精濃度測試，均無飲酒反應，初步調查研判肇事原因是大客車未依規定靠路邊讓乘客上下車，而顏姓所長疑因受眩光影響，不慎擦撞大客車，警車後方的李姓駕駛因撞煞車不及，再追撞警車。
顏姓所長開車撞擊大客車後，又遭後車追撞，導致右手及臉部受挫傷；李姓女駕駛也受輕傷，兩人都無大礙，所幸，公車駕駛和乘客也均無恙。至於肇事原因，警方正蒐集相關跡證，將進一步釐清案情。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。