浩鼎案 士檢：未查到蔡瀛陽有不法

浩鼎案今天偵結，總統蔡英文胞兄蔡瀛陽被指為浩鼎大股東，士林地檢署今天指出，內線交易部分，並未查到蔡瀛陽有不法情事。

士林地檢署偵結浩鼎案，翁啟惠涉嫌收受浩鼎董事長張念慈給的浩鼎300萬股股票，認定翁啟惠涉犯貪污治罪條例第5條第1項第3款的期約、收受賄賂罪嫌，依法提起公訴。

蔡瀛陽被指為浩鼎大股東，檢方指出，內線交易部分，並未查到蔡瀛陽有不法情事。

另外，翁啟惠疑收受Optimer公司所捐贈的30萬美金部分。檢方表示，翁啟惠未以院長身分指示中研院公共事務組主任梁啟銘審核，難以認定翁啟惠有介入，因此依現有事證，難認被告有客觀犯行、主觀犯意，獲不起訴。1060109

(中央社)