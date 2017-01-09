翁啟惠遭起訴 中研院意外但尊重檢調

士林地檢署偵辦浩鼎案今天偵結，前中研院長翁啟惠被起訴。中研院對此結果坦言「意外」，但尊重檢調、靜候司法審判，翁啟惠的學術研究工作則不受影響。

浩鼎生技公司新藥解盲效果不如預期、股價下跌，遭人檢舉疑涉內線交易；士林地檢署去年3月分案，交重經專組檢察官偵辦，案由為違反證券交易法、貪污治罪條例等罪，4月間搜索翁啟惠等人住處。士林地檢署偵辦浩鼎案，今天偵結，翁啟惠及浩鼎董事長張念慈涉期約收受賄賂及行賄罪嫌，一併起訴。

記者撥打翁啟惠手機，但號碼已變成空號，致電翁啟惠位於中研院基因體研究中心的研究室，對方表示翁啟惠目前人在國內，但今天不會進研究室。

對翁啟惠被起訴，中央研究院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚坦言「有點意外」，沒有想到會這樣，但中研院仍尊重檢調、靜候司法審判。

孫以瀚指出，根據中研院瞭解，一般學校碰到類似狀況，可能會將遭起訴者調離主管職，但翁啟惠現在已非院長，不受公務人員懲戒法規範，也沒有行政職，學術研究部分則不受影響，因為起訴不代表有罪，基因體中心研究員一職仍會保留。

孫以瀚表示，翁啟惠人在科技部開會，事先有請院方注意偵結結果，但目前尚未聯絡上翁啟惠，無法得知其回應；中研院在浩鼎案之後，院內已開始檢討技轉程序、利益迴避等規定，並成立智財技轉迴避檢討委員會進行調查，去年底已將調查報告送給中研院長，之後將會進行處理檢討。1060109

(中央社)