翁啟惠遭起訴 中研院意外但尊重檢調
士林地檢署偵辦浩鼎案今天偵結，前中研院長翁啟惠被起訴。中研院對此結果坦言「意外」，但尊重檢調、靜候司法審判，翁啟惠的學術研究工作則不受影響。
浩鼎生技公司新藥解盲效果不如預期、股價下跌，遭人檢舉疑涉內線交易；士林地檢署去年3月分案，交重經專組檢察官偵辦，案由為違反證券交易法、貪污治罪條例等罪，4月間搜索翁啟惠等人住處。士林地檢署偵辦浩鼎案，今天偵結，翁啟惠及浩鼎董事長張念慈涉期約收受賄賂及行賄罪嫌，一併起訴。
記者撥打翁啟惠手機，但號碼已變成空號，致電翁啟惠位於中研院基因體研究中心的研究室，對方表示翁啟惠目前人在國內，但今天不會進研究室。
對翁啟惠被起訴，中央研究院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚坦言「有點意外」，沒有想到會這樣，但中研院仍尊重檢調、靜候司法審判。
孫以瀚指出，根據中研院瞭解，一般學校碰到類似狀況，可能會將遭起訴者調離主管職，但翁啟惠現在已非院長，不受公務人員懲戒法規範，也沒有行政職，學術研究部分則不受影響，因為起訴不代表有罪，基因體中心研究員一職仍會保留。
孫以瀚表示，翁啟惠人在科技部開會，事先有請院方注意偵結結果，但目前尚未聯絡上翁啟惠，無法得知其回應；中研院在浩鼎案之後，院內已開始檢討技轉程序、利益迴避等規定，並成立智財技轉迴避檢討委員會進行調查，去年底已將調查報告送給中研院長，之後將會進行處理檢討。1060109
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。