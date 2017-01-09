幫庶民找生意 印尼總統邀路邊攤進行館

印尼茂物縣當地一批路邊攤小販，日前推著攤車、身穿整潔的蠟染國服前往總統府行館，他們不是要抗議，而是受到總統佐科威邀請，為達官顯要烹調平民美食。

印尼新聞網站Detik.com報導，佐科威4日在茂物的總統府行館舉行內閣會議。這一次他有新點子，不讓大廚準備餐點，而是讓當地的路邊攤小販多點生意。

只見一個個路邊攤小販，穿戴整潔的蠟染國服（Batik），推著平日賴以為生的攤車，精神奕奕走進總統府行館。他們為這些忙著國家大事開會的正副總統、部會首長準備的就是炒米粉、肉丸、炒豆芽、炒飯，炒麵、沙嗲等庶民美食。

1名總統府行館的職員表示，總統和官員都一起吃這些庶民美食，採訪的記者和總統府職員也是同樣的菜色。

這些平民美食的費用全部由總統府買單，讓小販在新一年開始就有好生意和好彩頭。

這些路邊攤小販沒想到能接到總統的訂單，都很興奮，許多人前一天晚上連夜準備食材，希望能讓國家領袖們吃得開心。

相關的新聞及影片被傳上佐科威的社群媒體推特（Twitter）後，也引來許多網友留言肯定，認為佐科威的創舉，不僅讓達官顯要能品嚐道地的庶民美食，也能讓辛苦的小販多了份額外的收入，真的是體恤市井小民的好總統。1060109

(中央社)