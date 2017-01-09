慈濟歲末祝福 葉承豐走出幽谷迎向春天

慈濟基金會歲末祝福活動今天在慈濟台中分會舉行，共有3000人參與，其中慈濟志工葉承豐分享自己從逆境中蛻變的人生經歷，如今他體認到「做志工最快樂」。

慈濟基金會歲末祝福活動今天在慈濟台中分會舉行，人人點燃祝福之燈，燈燈相照，共同祈願新的一年平安、吉祥，人心淨化、祥和社會、天下無災，會中邀請葉承豐分享自己逆境中走出來的過程，慈濟教育志業執行長蔡炳坤也到場為葉承豐加油。

活動開始，回顧2016年世界的災難與台灣的愛心援助，警醒世人戒慎虔誠面對人心貪念所帶來的地球劫難。證嚴法師也致贈每人1份福慧紅包，祈願人人平安，福慧紅包來自證嚴法師著作的版稅，以及所有靜思精舍師父傳達的感恩與祝福。

65歲的葉承豐在會中分享自己的故事，他說，原本自己從事機械業，是機械廠的股東之一，卻因公司以他的名義向銀行貸款，造成他負債7.5億元，全家經濟陷入困境，他的太太先加入慈濟志工，而他也在幾年後加入，在宗教信仰及慈濟師兄師姊關懷下，兩人投入素食早餐店重新出發，雖然工作忙碌，但漸漸做出口碑。

而近兩年因為過去投資的土地出售，葉承豐還清了負債，卻沒想到，自己竟然罹患舌癌第4期，而太太也因長期勞累罹患憂鬱症，在人生的低潮期，還好有慈濟人的關懷，讓夫妻走出幽谷迎向春天。

「做志工最快樂！」葉承豐說，人生無常，苦難的眾生何其多，他起步的太晚了，要及時做、認真做。1060109

(中央社)