康乃薾中小學贈善款 助竹縣弱勢學童

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新竹縣康乃薾中小學提供新台幣25萬元，捐贈給竹縣關懷弱勢兒童愛心專戶，今天在該校朝會廣場舉行捐贈儀式，由縣長邱鏡淳代表接受。

康乃薾執行長顏月娟表示，為關懷新竹縣貧困在學學子，民國96年創校至今，每年都捐贈善款，往年全數捐給家扶中心，自去年起也捐給縣政府「陽光愛心早餐」專戶，今年包括家扶的24萬元，共捐49萬元。

顏月娟說，善款來源自學校所舉辦的義賣、慈善園遊會、晚會等活動盈餘所得，感謝學生家長的支持，也讓學生懂得關懷社會與人群。

邱鏡淳今天到校代表接受捐贈時表示，敬佩康乃薾辦學不忘幫助弱勢學童，這次捐贈「陽光愛心早餐」善款，讓他們能夠享用愛心早餐、專心求學，使得有上進求學之心的學童，能獲得更好的學習環境。

邱鏡淳也回贈感謝狀，期盼社會各界也能積極關懷弱勢並共襄盛舉，也希望受贈弱勢學童，將來懂得感恩與回饋。1060109

(中央社)