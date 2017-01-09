特奧國手表現佳 師長力推總統教育獎
康寧大學餐飲系夜間部一年級學生許秀娟，曾多次代表國家參加特殊奧運滑冰賽，今年3月將再次參賽。校方並提報爭取總統教育獎，鼓勵她逆境中力爭上游的精神。
康寧大學指出，許秀娟出生於經濟弱勢家庭，本身領有身心障礙手冊；儘管如此，她卻保有陽光的個性。就讀國立台南啟智學校期間，相當受到師生喜歡；現在受僱於中油公司的加油站，工作認真負責，服務態度良好，深受上司肯定。
校方指出，許秀娟去年進入康大餐飲系夜間部就讀，餐飲系副主任張秀杏特別針對她的喜好加強輔導烘焙蛋糕技藝；希望她習得一技之長有助於就業，能改善家庭經濟。
許秀娟就讀國小二年級時，老師建議她嘗試學滑冰，沒想到她從直排輪和冰刀找到了運動的樂趣，從此迷上了速度感，這項運動的成績快速進步。後來參加國內比賽獲獎，進而獲選為特奧國家代表隊的儲訓選手，有機會代表國家登上國家體壇。
許秀娟曾3次參加特奧滑冰賽，每次都得到獎牌；尤其2007年10月參加上海夏季特奧，在輪鞋300公尺競速項目摘下金牌。去年全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，許秀娟在300公尺冰刀競速項目拿下第一名，獲選為特奧滑冰賽國手，將在3月前往奧地利參賽。
康寧大學餐飲系主任張世強表示，許秀娟代表國家參加國際比賽成績亮眼，師長也想再為她加油打氣，因此向校方推薦提報爭取總統教育獎，也獲得學校審查委員一致通過，希望她能得到更多肯定。1060109
(中央社)
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