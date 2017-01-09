用乾洗手抗諾羅 專家說沒效
8天內13起腹瀉群聚案件，創5年同期新高。疾管署副署長羅一鈞說，諾羅病毒耐低溫，洗手如果隨便沖沖或乾洗手，無法殺死病毒，廁後、飯前要澈底洗手。
衛生福利部疾病管制署今天下午進行疫情週報，疫情中心主任劉定萍表示，今年截至1月8日，共通報13起腹瀉群聚案件，有症狀人數達679人，其中2起檢驗陽性，都跟諾羅病毒相關。
劉定萍表示，現在進入病毒性腸胃炎好發季節，疫情恐會逐漸上升。
羅一鈞表示，現在流行的諾羅GII.2病毒株，幾乎所有人都沒有抵抗力，一旦病毒散播，就很容易發生群聚感染；加上諾羅病毒傳染力強，只要微量就可以致病。
諾羅病毒可耐低溫，羅一鈞說，如果只是用水隨便沖一沖手，沒辦法殺死病毒，必須要用肥皂、洗手乳澈底「濕洗手」；有些人貪方便，用酒精乾洗手也沒有殺傷力。
羅一鈞說，此波諾羅病毒侵犯的多是國小、幼兒園小孩，家長一定要注意，孩子如廁後、飯前一定要洗手，如果感染諾羅，就不要到學校，好好在家休息。
環境消毒也要做好，汙染衣物、床單要立即更換、糞便和排泄物用漂白水消毒再沖入下水道。
疾管署防疫醫師李彥儀表示，如果孩子嘔吐、腹瀉狀況嚴重，出現活動力下降、食慾不振、尿量明顯變少、哭沒有眼淚等脫水徵兆，就應就醫治療。1060109
(中央社)
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