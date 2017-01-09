MLB》速球最難打中的先發投 前三傑是他們
大聯盟聚集了眾家好手，能投150公里以上速球的投手，比比皆是，不過同樣的球速，有些投手的球就是讓人摸不著邊，放眼上個賽季，哪個先發投手又能投出「最難擊中的四縫線速球」呢？答案是老虎的「虎王」韋藍德(Justin Verlander)。
根據大聯盟《Statcast》資料顯示，上賽季至少投出2500顆速球的投手中，製造最高揮空率的韋藍德，揮空率是6.46%，居次的是國民王牌薛爾瑟(Max Scherzer)，揮空率6.01%，相較前兩名都是著名的速球投手，第3名意外的由藍鳥上賽季復活奪20勝的哈普(J.A Happ)拿下，他速球揮空率的是5.64%。
進一步看到三人速球均速，由薛爾瑟均速95.41英里(約153.5公里)最快，韋藍德以94.77英里(約152.5公里)居次，而哈普均速則只有92.6英里(約149公里)，究竟均速不是最快的韋藍德贏在哪？均速不到150公里的哈普，怎麼能排上第3？關鍵就在速球「轉速」的差異。
投手的速球轉速越快，球受空氣阻力降速少，打者感覺到的速度也就越快，加上出手角度不同形成的位移，球就更難被掌握。資料顯示，韋藍德上賽季速球每分鐘的轉速，高達2612轉，均速最慢的哈普，以2383轉居次，最後是薛爾瑟2345轉。如此來看，無怪乎韋藍德的速球，會這麼難打了。
(中時電子報)
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