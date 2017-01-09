自由車》迎戰新賽季 馮俊凱從巴林出發

馮俊凱(右)與王美銀是巴林美利達陣中唯二的華人車手。(車隊提供)

「很久以前我就知道巴林這個國家，可是我根本不曉得他們這麼厲害，可以到贊助一級車隊。」初次踏上巴林的土地，馮俊凱透過3天豐富行程，對即將效力的巴林美利達車隊背景有了更深刻的認識。

巴林納森王子與巴林美利達車手們的談話振奮人心。(車隊提供)

馮俊凱在首日參訪行程後，次日即與巴林的車友們相見歡。一齊奔馳在F1巴林大獎賽的賽車場上。在48公里的旅程中，體驗了本屆巴林亞錦賽的路線，有著一級車隊的號召，更吸引當地超過400名車友參與。從台灣遠赴巴林的阿凱感受到當地車友熱情：「他們都把這個當成比賽在騎。」迫不及待想與一級車手並肩的渴望，是集團中真實的感受，呼應著納森王子的期望，欲將自行車運動傳達健康的生活方式與國人分享。

壓軸在巴林皇宮舉行的國際發表會，無疑是3天行程的高潮，隆重而莊嚴的典禮，在巴林當地登上紙媒、廣播節目，現場更由當地電視台現場直播，為中東首支一級職業自行車隊的創建打響名號。典禮上，同為運動員的納森王子，為初成立的巴林美利達車隊送上祝福。

除此之外，巴林更用心為車隊製作刊物，讓國人更了解巴林美利達車隊陣中的每一位成員。正式入主一級車隊，讓全世界的車迷透過自行車，對於這個波斯灣西岸的島國，有著更深一層的認識；近距離與國家元首會面，也成為阿凱本次行程中，一次畢生難忘的體驗。

熱情從未停止，美利達歐洲執行長沃夫崗‧瑞納（Wolfgang Renner）和他的研發團隊們，也現身巴林發表會現場，從德國遠道而來的他，再次傳達美利達品牌，致力於打造全世界最好自行車的使命，而這，將會是選手們最大的後盾！

透過阿凱的觀察，雖然比起歐陸國家，巴林過去並沒有深厚的自行車文化，但隨著一級車隊的正式成立，阿凱也認為，巴林有機會誕生優秀的運動員。他說，中東各國近年支持國際自行車賽事不遺餘力，各國所支持的職業車隊也一一成形，中東國家甚至已經有實力在亞洲錦標賽奪牌，自行車的全球化不僅止於想像，而是可以預見的未來。

結束三天巴林公開行程，車隊所有成員接下來將兵分三路，分別在阿根廷、西班牙及澳洲舉行訓練營。而阿凱即將飛往澳洲，為開季第一場的人民選擇繞圈賽（1/15）與環澳賽（1/17～1/22）預作準備。「希望好天氣可以帶給我們很好的狀況，和很好的成績。」阿凱期待著。

(中時電子報)