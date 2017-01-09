蘇智傑自聘教練操體能 以王柏融為目標
中華職棒選秀狀元蘇智傑面對生涯第一個完整球季，季後自聘教練，加強重量訓練；對於文化學長王柏融立下的障礙，他說「王柏融會是一個目標，也希望創造屬於自己的紀錄」。
蘇智傑從去年秋訓結束後，休息沒多久，就展開個人的自主訓練，在台南自聘教練，進行階段性的重量訓練，他說一開始在「成長期」的時候，份量很大，「累到快死掉」。
去年下半季加入統一獅，蘇智傑頂著選秀狀元的頭銜，出賽44場敲53支安打、9支全壘打，打擊率3成33。
同樣是畢業自文化大學，大一屆的學長王柏融去年創下200安打、4成14打擊率的空前紀錄，蘇智傑進職棒後，兩人經常被拿來比較。
對此，蘇智傑說，王柏融立下的障礙，當然會是一個目標，「我不只是希望可以勝過他，更想要可以創造屬於自己的紀錄」。
去年季後在球團安排之下，蘇智傑與隊友一起到日本參加西武獅秋訓，他說在日本除了學到技術，也看到日本選手不只做好分內的工作，團體練習結束之後，每個人會各自留下來加強，這是印象最深刻的地方。
面對即將開始的春訓、新球季，蘇智傑希望能驗收重量訓練的成果，「有更大的突破」，而第一步是「站穩一軍」。
從秋訓就以一壘、三壘為主要守位，蘇智傑春訓開始也是鎖定在這兩個守備防區。
剛服完12天的補充兵役，蘇智傑頂著渾圓的小平頭出席開訓，也在鏡頭前留下了「櫻木花道」的特殊造型，他是在入營之前就先剃好，印象最深刻的是在軍中過耶誕節。1060109
(中央社)
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