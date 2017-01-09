少數性別惹議 校方：指女性非同志

台中市賴厝國小籃球場日前噴上「優先禮讓少數性別使用」字樣，「少數性別」引發爭議，有人指稱是「同志」，賴厝國小校長過修齊表示，少數性別指的是「女性」並非「同志」。

賴厝國小籃球場日前噴上「優先禮讓少數性別使用」字樣引發爭議，有民眾將照片PO到臉書社群引發討論，有人認為「少數性別」指的就是「同志」，質疑打球還要分性別嗎？

台中市教育局表示，去年開始推動「性別友善球場」計畫，初步選定8個學校作為試辦。賴厝國小籃球場噴上「優先禮讓少數性別使用字樣」，指的是禮讓較少使用到球場的「女性」而非「同志」。

過修齊指出，最大用意很簡單，少數性別以現階段來講就是「女性」，因在籃球場上男性較多，當初有參考某些大學、相關機構，如果單寫女性是否適宜？因有時是男性較少，在性別平等的時代，是否要寫出單一性別？

過修齊說，最後決定回歸原本，直接把「少數性別」改成「女性」，比較明確不會造成民眾困擾，校園內籃球場有6個球架，打球時可以禮讓出2個球架給女生，校園的性別友善希望從這邊著手。

校方強調，外界誤解為「同志」並非本來的想法，實際上打球時也不會區分性別，校園是開放的，所有議題都能互相尊重，如果單獨寫了女性是否又忽視男性。

6年級的劉同學指出，以籃球場上來說，少數性別就是女性；女同學表示，因為常搶不到籃框，如果可以保障球場上的少數，這樣的舉動很好。

賴厝國小現在已將「少數性別」字樣塗銷，台中市教育局預計日後將在球場掛上標註「友善球場」的牌子。1060109

(中央社)