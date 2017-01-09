3D雲端智慧城 工程開啟數位新時代

2017新北3D雲端智慧城─BIM工程創新應用成果展，9日在市府開展。工務局表示，將建築資訊模型技術應用在建築上，有助建物的管理與公安，是建商的社會責任。（市府提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年1月9日

2017新北3D雲端智慧城─BIM工程創新應用成果展今天開跑。新北市府工務局表示，將建築資訊模型技術應用在建築上，有助於日後建物的管理與公安，這也是建商的社會責任。

BIM工程創新應用成果展今天由新北市副市長李四川與建築師公會代表共同主持下揭幕，工務局邀請台灣大學BIM中心，及探識空間科技等8家廠商，共同參與5天展覽。

工程技術科技化是當代世界趨勢，新北市政府引進建築資訊模型（Building Information Modeling，BIM）技術，全面導入市政各項工程規劃、設計、施工管理，針對運動中心、市立美術館等重大公共工程，列為優先實施對象。

透過新北市府自行研發系統，將BIM技術擴大應用到建造執照開放空間預審，不僅加速審查行政效率，更連續榮獲「2016雲端物聯網創新獎-政府服務組傑出應用獎」及「2017年智慧城市創新應用獎」。

新北市工務局工程科股長黃毓舜表示，透過建築資訊模型技術，將大數據運用在公共工程、建築管理、橋樑、地下3D管線、路燈維護及社區防災，將來防救災體系是一大改革。

市府工務局長朱惕之表示，政府希望擔任領頭羊角色，帶領建築業界迎向新的時代。由累積的基礎工程，所建構的大數據，應用在各項建築與多元的各類管線、運轉機器的維修，對於住戶都是保障。

黃毓舜表示，以往預售屋在點交給住戶時，會因為契約認知不同，產生糾紛。往後整個建築物的管理，可透過建築資訊模型的資訊，移交管委會，將來建築管理人不管換幾手，只要有雲端資訊在手，對建物、住戶安全都是一大保障。

黃毓舜說，「好的建築管理，是建商的社會責任」，往後的不動產交易，消費者可以要求建商使用建築資訊模型技術。

副市長李四川表示，市府希望讓建築產業先進及市民知道，未來新北市在雲端工程及系統陸續完工後，除造福市民日常洽公、醫療照護、日常生活等不同層面所需應用，服務效率將大幅提升。

展覽藉有趣的闖關活動和VR裝置，讓民眾深入其境感受市府推動的各項公共建設成果。展覽分主題區及工程創新應用區，搭配時下最夯的虛擬與擴增實境、浮空投影、3D列印等裝置，以及物聯、空間導引技術等，參觀民眾可透過互動，感受科技新體驗。1060109

(中央社)