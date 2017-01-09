秦金生辭世 胡志強：很懷念他
國民黨副主席郝龍斌、胡志強今天下午到已故親民黨秘書長秦金生靈堂致意。胡志強表示，與秦金生的交情50年沒斷，這樣有情有義的政治人物，現在不多見，他很懷念秦金生。
秦金生昨天上午心肌梗塞辭世，享壽70歲。郝龍斌及胡志強今天下午連袂前往靈堂致意。
郝龍斌在離去前受訪表示，秦金生是他跟胡志強的好朋友，對於國家有非常大的貢獻，對朋友也是有情有義，昨天聽聞噩耗，就跟胡志強通電話，由他安排，一起來向秦金生致意。
胡志強指出，他等於是跟秦金生一起長大，他在政大念書時，秦金生在海洋大學當學生會長，兩人因為學生活動而認識，彼此的交情無論政治情況怎麼變，維持50年沒有斷，秦金生情意很重。
胡志強說，昨天聽到秦金生過世，非常難過，當郝龍斌問他要不要來，就決定一起來表達心中的哀戚。像秦金生這樣有情有義的政治人物，現在的社會不多，「我很懷念他」。1060109
(中央社)
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