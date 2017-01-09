推動教育觀光 石岡壩新建管理中心

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水利署副署長鍾朝恭（右起）、中區水資源局長陳弘凷、立委江啟臣、出席石岡壩管理中心新建工程動土典禮。（江啟臣服務處提供）

石岡壩管理中心啟用迄今已逾35年，歷經921強震，主結構有安全疑慮。（石岡壩管理中心提供）

新石岡壩管理中心為地上3層樓建築，設計理念發想自石岡舊名「石崗仔」。（石岡壩管理中心提供）

石岡壩管理中心新建工程動土典禮，與會來賓焚香祈願工程順利。（江啟臣服務處提供）

石岡壩管理中心啟用迄今已逾35年，歷經921強震，主結構有安全疑慮，水利署決議斥資1億500萬打造新的管理中心，上午舉行開工典禮，包括水利署副署長鍾朝恭、中區水資源局長陳弘凷、台中市副市長林陵三、立委江啟臣、市議員陳本添等人一同執金鏟動土。

鍾朝恭致詞時表示，新的管理中心為地上3層樓建築，位於現址右側，設計理念發想自石岡舊名「石崗仔」；陳弘凷則簡介，除具備智慧水的管理營運系統，並整合周邊觀光資源，設置水資源教育館、大甲溪展覽館。

江啟臣表示，他在兩年前就協調中央催生新的管理中心，仿效美國胡佛水壩或日本立山黑部水壩，納入在地、教育及觀光等元素，建設石岡壩成為成為山線大甲溪沿岸生態觀光的「入口導覽總部」，進而帶動石岡地區繁榮。

石岡壩管理中心新建工程總經費1億500萬元，預計於民國108年初完工，相關單位表示，希望能夠趕在2018台中國際花博開幕前啟用。

(中時)