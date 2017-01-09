原民會南辦今揭牌 4名委員隔周駐點服務

我要評比

原住民委員會9日在行政院南部中心，啟用族群委員南部辦公室。（柯宗緯攝）

原住民委員會9日在行政院南部中心，啟用族群委員南部辦公室。（柯宗緯攝）

原住民委員會今（9）日在行政院南部中心啟用族群委員南部辦公室，未來有4名族群委員，隔周駐點服務，就近與高雄市原民會溝通及便於前往高市桃源、茂林、那瑪夏等3個原鄉服務，以推動文化、語言、經濟、基礎建設等發展，作為地方與中央間橋樑。

原民會主委夷將．拔路兒表示，族群委員不該整天在原民會辦公室工作，而要深入部落，瞭解族人需求，將原民會年度業務與部落族人互相連結，這處南辦將有4位族群委員（阿美族、魯凱族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族）為族人服務，受理部落需求。

夷將．拔路兒提及，上月行政院院會通過《原住民語言發展法草案》，當中有20多條法案，其中兩條尤為重要，第一是像是桃源、茂林、那瑪夏等原鄉公所，需用當地族語及中文發行「雙語」公文，過去政府打壓原住民語言，如今鼓勵用族語，顯見力求突破。

另一方面，他也指出，《原住民語發法》亦保障全台上千名族語老師權益，現階段薪水採鐘點制，遇上寒暑假無給薪，老師相當辛苦，未來改為專職，採月薪制，使其更有尊嚴，生活無匱乏。

行政院南服中心執行長黃義佑去年中旬上任後，多次親身前往桃源勤和等原鄉勘災、視察工程進度。他表示，期盼未來原民會南辦處成為中央及地方平台，協助推動原住民族自治、土地、文化、教育及轉型正義等各項政策及議題。

(中時)