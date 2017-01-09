機場快線採用電動公車 台中開亞洲機場先例

台中國際機場快線電動公車，今（9）日舉行通車記者會，包括捷順交通董事長郭修祥（右4）、台中市交通局長王義川（右3）、凱勝綠能科技董事長陳怡仁（右2）、台中市觀光旅遊局長陳盛山（左3），及台中國際航空站主任張瑞澍（左1）等人，均到場，並共同宣布「國美館-台中國際機場路線」本月23日起正式營運。（劉朱松攝）

台中國際機場聯外交通的運輸品質再升級！台中市政府今（9）日宣布共規劃推出3條「機場快線」公車路線。其中，A1路線-「國美館-台中國際機場線」，捷順交通共購置8輛的凱勝綠能電動巴士，預定本月23日正式通車營運，此路線以全電動公車，做為機場聯外路線營運之用，首開亞洲機場快線的先例。

台中國際機場快線電動公車，今日舉行通車記者會，包括台中市交通局長王義川、觀光旅遊局長陳盛山、捷順交通董事長郭修祥、凱勝綠能科技董事長陳怡仁、能海電能科技董事長范弘銓，及台中國際航空站主任張瑞澍等人均到場，並共同宣布國美館-台中國際機場路線本月23日起正式營運；會後，還一起試乘電動公車，親身體驗低碳運輸的舒適感。

與會的台中市交通局長王義川表示，台中國際機場的聯外交通相當重要，市府共規劃推出3條「機場快線」公車路線，包括「國美館-台中國際機場線」（經烏日高鐵站）、「台中火車站-台中國際機場線」（經台灣大道）、「逢甲夜市-台中國際機場線」（經中清路）。

上述3條「機場快線」公車路線，沿線有許多飯店與知名民宿，相信對港澳、星馬、日韓的背包客，將是非常方便的聯外運輸系統；而對台中市民與彰化、南投的旅客，透過接駁公車前往台中國際機場搭機，或往返機場也更為便利。

王義川強調，本月23日正式開通的「國美館-台中國際機場線」，將採取全電動公車路線，這是亞洲第1條以電動公車，做為機場聯外運輸系統的車輛。

捷順交通投入8輛全新電動公車，加入「國美館-台中國際機場線」營運，另其市區公車路線，將再加入2輛全新電動公車，且電動公車的車廂內裝，及外觀，全都是「Hello Kitty」的圖騰，可吸引「Hello Kitty」迷搭乘。

在捷順交通加碼採購電動公車之後，台中市電動公車累計數量達52輛，超越目前擁有41輛電動公車領牌數的桃園市，成為台灣電動公車使用率最高的縣市；這對於台中市府推動減少移動汙染源所帶來的空污，也有所助益。

同時，捷順交通的低地板電動公車車隊，累計高達30輛，成為國內規模最大的低地板電動公車車隊，更宣示了台中市政府與捷順交通積極推廣低碳公共運輸與回饋地方的決心。

至於搭乘方式，團體採取全預約模式，民眾需於3天前進行預約，每次搭乘金額為100元。

台中市觀光旅遊局長陳盛山說，市府規劃推出3條「機場快線」公車路線。其中「國美館-台中國際機場線」，這是交通局、觀旅局，及台中國際機場航站共同力促的第1條機場快線通車。

捷順交通董事長郭修祥表示，此次購置凱勝綠能電動公車，為低地板鋁合金車身設計，搭配高性能輪鼓馬達，及國內長利科技的動力電池，因擁有高達250公里以上的有效續航力，且搭載了多項主、被動安全系統，為目前國內最高安全係數的電動公車。

另透過低地板化設計，上下車不須再爬階梯，且具備車身側傾與無障礙渡板，搭配車內寬敞安全裝置的無障礙空間，可提供以人為本、無障礙且友善的新時代公共運輸服務，且透過全電動化，讓公共運輸進入綠能世代。

郭修祥與出席的凱勝綠能董事長陳怡仁更宣示，將持續配合台中市政府推動綠能運輸的決心，以創新的綠能公共運輸服務，取代現有大量的內燃機運具，期以新世代綠能運輸，提升原有公共運輸客群的乘車品質，可吸引日益趨多且高度仰賴機動車輛的自由行遊客，轉移使用公共運輸，以環境永續、友善人本的目標，打造低碳無汙染的中台灣。

近2年來，在市府的努力下，亞洲國際航線越開越多，接續將包括本月15日越南最大廉航公司「越捷航空」從台中到胡志明市航線增加，未來還有曼谷及澳門航線，將於3月底，均會陸續開通等，將能嘉惠更多旅客往返台中的便利性。

台中市交通局指出，台中市電動公車平均妥善率高於98％以上、車輛行駛續航力超過300公里，電動公車使用率大幅提升，透過編列電動公車營運費用，鼓勵業者汰換電動公車，逐步打造台中成為低碳城市。

(工商)