傑尼獅跳水秀 陳傑憲帥「翻」全場
統一獅「新人跳水」活動是每年春訓重頭戲，今年7名新秀全部換上超人氣「皮卡丘」服裝，挑戰踏過8片SUP(Stand Up Paddle，立槳衝浪板)跳水，並取回「寶貝球」，過程中笑料百出，其中潘彥廷率先挑戰成功，陳傑憲成功後還以空翻作結尾，搶盡鋒頭。
獅隊每年春訓都安排新人換上球隊準備的特殊服裝進行跳水活動，去年是全員化身孫悟空，今年則搭上寶可夢風潮，讓7名新人都以「超萌」皮卡丘裝扮現身，而投手王玉譜昨天(8日)參加完春訓後，今天就入伍服12天補充役，因此新秀少了1人。
依序上陣的林威志、洪心騏、陳育軒、林航都在踩踏SUP時就落水，之後登場的潘彥廷則成為首名挑戰成功的選手，他提到：「前面就有在看其他球員怎麼做，自己平衡感也比較好。」
不讓潘彥廷專美於前，陳傑憲接著上陣更是帥翻全場，不僅成功踏過8片SUP，接著以側翻一圈後跳入水中。因俊俏外表被封為「傑尼獅」之一的他，今天以Q版裝扮現身，也讓他笑說很犧牲，他也提到：「原本就有猜到應該是皮卡丘，但可以挑的話，當然要挑帥的，想扮噴火龍。」
去年獅隊狀元郎蘇智傑則是壓軸登場，在出發前依規定先喊出自己今年的目標，有別於其他新秀多講出「總冠軍」，蘇智傑喊了一句「我要變雷丘(皮卡丘進化)」 ，他解釋：「因為大家都講差不多的，想說講個不一樣的，這也是另類的激勵自己。」
蘇智傑在中途一度在從落水邊緣找回重心，但在浮板上掙扎了一番後，仍未能挑戰成功，他透露：「本來想要很帥，想說成功後要前空翻或後空翻，結果沒成功。」他也提到，如果可以選擇服裝，希望能扮「傑尼龜」。
(中時電子報)
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