前院長翁啟惠遭起訴 中研院：非預期中的結果
浩鼎案今天偵結，士林地檢署依貪汙治罪條例，起訴前中研院長翁啟惠，也成為史上首位遭起訴的中研院長，至於內線交易獲不起訴處分。中研院得知偵查結果後，坦言「不是預期中的結果」，院方尊重檢調，並靜候司法審判。
士林地檢署指出，浩鼎董事長張念慈因生產抗癌疫苗所需globo醣分子，製造成本每公克達200萬元，涉嫌以3000張浩鼎股票賄賂時任中研院長的翁啟惠，並利用其女翁郁琇當人頭，調查後依貪污治罪條例起訴翁、張兩人。
記者稍早撥打翁啟惠手機，詢問回應，但電話號碼已成為空號，目前無法聯繫上本人，據了解，翁啟惠卸任院長後手機即未再使用；而其位於中研院基因體研究中心的研究室人員雖證實翁啟惠人在國內，但今天沒有進辦公室。
中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚表示，院方尊重檢調、並靜候司法審判；不過，針對士林地檢署偵結後將翁啟惠起訴，他坦言，起訴並非原先預期之中的結果，且事出突然，中研院內部人員今天心情都很沉重、感同身受。
他也說，一般在學校機構，如遭起訴即須調離主管職，但翁啟惠目前沒有擔任行政職務、僅任研究員，其研究員身分與學術研究進行暫時不受影響，翁啟惠院士頭銜為榮譽頭銜、也不會更動，仍須待最終司法判決出爐後處置。
孫以瀚強調，浩鼎案發生後，中研院即針對技轉過程中利益迴避與須注意之處，著手檢討，邀集國內外專家學者組成「智財技轉迴避檢討委員會」，經多次會議討論，去年底完成審查報告，近期已呈交中研院長廖俊智手中。
他說，後續將儘速處理、根據實務修改相關法規後，對外公告實施。希望未來制度上能夠預防類似案例再度發生，也避免研究人員「誤觸紅線」。
(中時)
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