紅火案開庭 律師聲請專家當鑑定人

紅火案更一審今日再次召開準備庭，傳喚辜仲諒等人到庭，律師聲請傳喚金融、會計專家當證人，但檢方質疑人選太特定不願同意，法官許辰舟諭知，請辜的律師提供更多專家人選供檢方參考，檢辯達成共識後，合議庭再決定傳誰當鑑定人。全案將於下月再續行準備。

(中時)