疑缺錢涉偷採芋頭變賣 社頭「芋頭大盜」落網

43歲張姓男到涉嫌行竊農民辛苦栽種的芋頭後被警方逮捕。(鐘武達翻攝)

43歲張姓男子疑因缺錢，涉嫌到彰化縣社頭鄉偷採芋頭轉賣變現金，他擔心被抓先將芋頭放空地，並企圖兩階段運走製造斷點，不料反而露了餡，遭到埋伏1整天的員警人贓俱獲移送法辦。

年關將屆，部分應景的農產品價格水漲船高 ，其中芋頭，市場行情達每公斤55元，結果引來竊賊覬覦，社頭鄉蕭姓農民位在中山路、中興路旁的芋田，為此在兩周內兩度遭「芋頭大盜」入侵，損失上萬元，他向警方訴苦「年終獎金都沒了」。

社頭分駐所所長胡仕樺表示，農民的心血被偷，警方不敢馬虎，接獲反應後立即將芋田列為「治安熱點」，並與農民聯手佈下天羅地網，不讓小偷再得手。

8日上午7點，員警巡邏發現，被偷的芋田附近空地堆放有3大袋約45台斤芋頭，相當可疑，決定埋伏看看是誰的。當天中午，張姓男子鬼鬼祟祟現身附近探頭探腦有點可疑，到了晚上8點多，張男再度騎著腳踏車出現，並就在準備載走芋頭時，員警見機不可失上前盤查，張當場嚇得坦承「就是我偷的」。

張男供稱，因為沒有工作又缺錢，才會想偷芋頭，但他說，偷來的芋仔都是準備自己食用，警方不敢置信，認為他是避重就輕，全案訊後依《竊盜罪》移送彰化地檢署偵辦。

(中時)