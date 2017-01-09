中秋放煙火波及民宅車輛 彰檢簡易判決

魏姓男子及王姓男子原本打算施放高空煙火慶祝中秋節，不過未設好煙火，導致煙火爆炸毀損8戶民宅，檢方偵結聲請簡易判決。

104年9月，30歲的魏姓男子和王姓男子原本開車載著高空煙火，要前往彰化伸港鄉美港公路以及新港路口施放，不過2名男子沒有把煙火架設好，點燃煙火後還沒有到預定的高度，煙火就產生爆炸。

煙火爆炸後，火花四射，波及一旁的民宅以及停放的汽車，多間民宅的玻璃門窗被震碎及變形，其中有1間超商也遭到波及，連天花板都掉落，而停放在旁邊的車輛引擎蓋凹陷，車窗破裂。

魏姓男子以及王姓男子見狀，趕緊開車回家，不過沒有注意到車上還有餘燼，又引發其他的煙火，噴向其他的車輛引發第二次火警，小貨車也火燒車。

魏姓男子及王姓男子否認有毀損犯行，說明是自己不小心才會引發意外，檢方則認為，當天為中秋節，被告2人有可能因歡慶佳節而放高空煙火助興，與他人並無仇隙，且也和當事人和解，因此依法聲請簡易判決。1060109

(中央社)