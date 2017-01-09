國民黨黨主席選舉浮出第四人 詹啟賢傳參選
中國國民黨黨主席選舉，現在傳出第四組人馬，根據中評社9日報導，前國民黨副主席詹啟賢可能加入國民黨黨主席選戰。
中國國民黨桃園市黨部主委、醫業大老楊敏盛9日接受中評社訪問表示，「詹啟賢辭去副主席但沒有辭參選主席，這次黨主席之爭，除了洪秀柱、郝龍斌與吳敦義，還會有第四組人選」，他已經跟詹啟賢通上電話，預估本週六之前會有答案。
根據中時電子報日前獨家報導，詹啟賢在美國舊金山休假時，因為黨主席洪秀柱對媒體揭露，國民黨與行政院黨產會擬簽行政契約，「除副主席詹啟賢外，沒一個人贊成」的說法，深感納悶，進而萌生辭意。
中評社報導表示，桃園市黨部主委職務懸缺很久，直到曾任衛生署長的詹啟賢出馬力勸同為醫界的楊敏盛，終於接下市黨部主委職務，現在詹啟賢決定請辭，外界關心楊敏盛是否會跟詹啟賢同進退？
楊敏盛9日上午接受中評社訪問時表示，確實是詹啟賢力邀他擔任桃園市黨部主委，提供舞台給我，「但是我不是為他而戰，我是為台灣民主政治而戰」，對於詹啟賢辭去副主席，沒有「同進退」的壓力。楊敏盛也透露，「詹啟賢辭去副主席但沒有辭主席 (的參選)」，他認為，詹啟賢對於國民黨「沒有絕望，還有使命感」。
中評社問，吳敦義已經正式宣布參選黨主席，同為國民黨本土派的詹啟賢，同台競選最大優勢為何？
楊敏盛分析，國民黨需要給社會新鮮感，不能只是老套裡面打轉。詹啟賢相對沒有缺點，過去他在擔任衛生署長任內，表現出色。在黨產處理及各方面處理讓人耳目一新，不是老套的辦法，這是國民黨在這個階段所欠缺與需要的。
楊敏盛也透露剛跟詹啟賢聯繫上，透露「這禮拜週末以前會有決定」。剩下就是怎樣匯聚黨內同志力量，當然需要努力，不是想選就選上。他認為，詹啟賢參選黨主席，「應該還可以一搏」。
(中時電子報)
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