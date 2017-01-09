水源國小反毒繪畫獲獎 派出所長自掏腰包鼓勵

水源派出所長游國華（中）自掏腰包獎勵反毒繪畫比賽得獎學生。（許家寧翻攝）

水源國小參加參加「反毒小勇士繪畫比賽」獲得金牌及優等好成績。（許家寧翻攝）

花蓮秀林鄉水源國小4名學童，參加「反毒小勇士繪畫比賽」，獲得低年級組《金牌》、《銅牌》及高年級《優等》及《佳作》，成績斐然，位於隔壁的水源派出所長游國華得知後欣喜若狂，特別從口袋掏出1200元鼓勵小朋友，他說每天看著這群小朋友長大，有好的表現一定要獎勵，也盼讓反毒教育從小紮根。

吉安警分局表示，第一屆「反毒小勇士繪畫比賽」繪畫比賽計有花蓮縣36所學校共645件作品參賽，經過5位評審決選共選出19所小學30件得獎作品，另外還增選出39件佳作，全校不到百人的水源國小就有4名學童獲獎，可說相當不容易。

水源派出所長游國華下午特別前往國小，利用校方舉辦司令臺彩繪比賽時段，分別頒發500元、300元及各200元給得獎學生，他說，獎金雖然不多，但希望藉此藉此提升偏鄉經濟弱勢學童的反毒意識，鼓勵小朋友加入反毒行列。

游國華說，近期毒品有向下發展趨勢，警方發現販毒集團把毒品包裝成可愛模樣來吸引學生，因此警方未來除了加強查緝各級毒品以外，也將持續與社政醫療、教育等單位攜手合作，從教育到民間一起築起毒品防護網，一起拒絕毒品危害下一代。

吉安警分局表示，106年「加強重要節日安全維護工作」（春安工作），自1月19日晚間22時起至2月2日24時止，為期15天，也提醒民眾在春節前後期間，領款存錢要小心，資金往來用支票、轉帳、電匯等方式最安全，提領大額現金時，請打「110」警察貼心護送到家。

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(中時)