再相信愛情！艾瑪史東封后 舊愛欣喜為她鼓掌

艾瑪史東封后，舊愛蜘蛛人起身為她鼓掌。（圖／取材自lauren yap推特）

艾瑪史東拿下音樂及喜劇類最佳女主角，舊愛「蜘蛛人」起身為她鼓掌。（圖／達志影像）

被評為「奧斯卡風向球」的金球獎今早在洛杉磯希爾頓飯店登場，音樂愛情電影《樂來越愛你》最風光入圍7項全奪破影史紀錄，男女主角萊恩葛斯林與艾瑪史東成為新科金球影帝后，而艾瑪史東舊愛「蜘蛛人」的反應也成為討論焦點。

艾瑪史東以《樂來越愛你》拿下音樂及喜劇類最佳女主角，當她上台領獎時，忍淚接受祝賀與擁抱，突然有位嘉賓起身為艾瑪史東鼓掌，這個人正是她的舊愛安德魯加菲德，安德魯面露興奮喜悅之情，欣喜為艾瑪史東鼓掌。

艾瑪史東上台激動哽咽感謝陪她闖蕩的家人，更把獎項獻給所有追夢人，而艾瑪史東與安德魯加菲德分開後仍維持友好關係，安德魯加菲德真誠祝賀她的舉動，堪稱是分手情侶的最佳典範。

(中時電子報)